Aksaray'da motosikletleriyle trafikte tek teker üzerinde giden, sele üzerine yatarak ve ayağa kalkarak tehlikeli hareketler yapan 4 sürücü, Jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücülere idari para cezası uygulanırken motosikletler trafikten men edildi.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Aksaray'da motosikletleriyle trafiğe açık yollarda tehlikeli akrobatik hareketler yaparak bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücülerin yakalandığını açıkladı.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda trafikte tek teker üzerinde seyreden, sele üzerine yatarak ve ayağa kalkarak motosiklet kullanan 4 kişinin tespit edilerek yakalandığı bildirildi. Yapılan denetimlerde sürücülerin tescilsiz ve plakasız motosiklet kullandığı, sürücü belgesi bulunmadığı, koruma başlığı (kask) takmadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Söz konusu 4 sürücü hakkında idari yaptırım uygulanırken, kullandıkları motosikletler trafikten men edildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Aksaray'da motosikletleriyle trafiğe açık alanda tek teker üzerinde seyreden, sele üzerine yatarak ve ayağa kalkarak akrobatik hareketler yapan, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan şahıslar, Aksaray İl Jandarma Komutanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda: pic.twitter.com/l4teksx47l — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 2, 2026