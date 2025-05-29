KO-MEK’in “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla gerçekleştirdiği 20. yıl ilçe sergileri Çayırova’da final yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KO-MEK) 20. yıla özel olarak düzenlediği ilçe sergileri Çayırova’da final yaptı. “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla düzenlenen sergi; tüm ilçelerde sanat, eğitim ve kültür dolu anlara sahne oldu.

AÇILIŞA KATILIM YOĞUN OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen KO-MEK Çayırova ilçe sergisi açılışına katıldı. Birbirinden eşsiz ve el emeği ürünlerin yer aldığı sergiye Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çayırova’daki sergi açılışı KO-MEK müzik eğitmenlerinin hazırladığı konserle başladı. Ardından minik kursiyerlerin sahnelediği Hacivat-Karagöz gösterisi, izleyenlere nostaljik ve eğlenceli anlar yaşattı. Uluslararası öğrenciler ise kendi kültürlerini yansıtan renkli dans gösterileriyle programa ayrı bir renk kattı.

“KO-MEK SAYESİNDE AİLEM OLDU”

Etkinliğin en duygusal konuşmalarından birini Azerbaycan’dan gelerek KO-MEK’e katılan kursiyer Basite Özcan yaptı. Özcan yaptığı konuşmada,“Pandemi döneminde hayatımıza yeni bir yön vermek için Türkiye’ye taşınma kararı aldık. Burada KO-MEK ile tanışmak benim için büyük bir şans oldu. Birçok branşta eğitim aldım, yeni şeyler öğrendim. Örgü bebek kursunda ürettiklerimi satarak aile bütçemize katkı sağladım. Kimsesiz olarak geldiğim bu şehirde KO-MEK sayesinde büyük bir ailem oldu” dedi.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE BİZE DESTEK OLUN”

Konuşmasında KO-MEK kurslarının önemine değinen Başkan Büyükakın, “Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor, aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiriyor. Ama sosyal sorumluluk projesi olarak daha fazlasını yapmalıyız” dedi.

“KADIN ELİYLE, ORTAK MİRASLA GELECEĞE”

“Türkiye, Türk Dünyası ile birlik ve beraberlik içinde daha da güçlü olacak” diyen Başkan Büyükakın şöyle devam etti: “Memleketin barışı ve birliği bambaşkadır. Bazı şeylerin kıymeti zamanında bilinmez, ancak kaybedilince anlaşılır. Çok şükür, bugün güçlü bir devletimiz var. Gidecek başka bir yerimiz yok. Bu topraklar bizim. Yeni yüzyılda Türkiye olup bitene sessiz kalan değil; masada söz sahibi olan bir ülke konumunda. Türkiye, Türk Dünyası ile birlik ve beraberlik içinde daha da güçlü olacak. Eğer biz güçlüysek, dünyada düzen olur. Ama zayıf olursak, bize de huzur bırakmazlar. Buradan özellikle kadınlara sesleniyorum. Ailede siz güçlüyseniz, çocuklar da güçlü olur. Geleceğimiz sizin yetiştirdiğiniz nesillerle şekillenecek.”

“EĞİTİMİN KALİTESİ GELECEĞİMİZİ BELİRLEYECEK”

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise, “Tarihe baktığımızda görüyoruz ki en büyük devletler, halkını eğiten devletlerdir. Çocuk yaşta başlayan eğitim yolculuğumuz, yetişkin eğitimleriyle KO-MEK gibi kurumlar sayesinde hayat boyu devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, eğitime verdiği önemle geleceğini şekillendiriyor” dedi.

EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ TEK TEK İNCELEDİ

Konuşmaların ardından bir vefa örneği olan KO-MEK Bohçası yakında düğünü olacak olan kursiyere hediye edildi. Ardından protokol hep birlikte açılış kurdelesini keserek Çayırova ilçe sergisinin açılışını yaptı. Açılış sonrasında Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, el emeği göz nuru ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

KÜLTÜREL YOLCULUK MARİFEST İLE DEVAM EDECEK

KO-MEK ilçe sergileri bu yıl “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla sadece bir sergi değil; aynı zamanda bir kültürel buluşma, bir toplumsal dayanışma ve eğitim seferberliği olarak tarihe geçti. Açılış, kursiyerlerin yaptığı geleneksel sanat gösterileri ve sergi alanındaki eser tanıtımları ile son buldu. Katılımcılar, KO-MEK’in sadece bir kurs değil, aynı zamanda bir dayanışma ve kalkınma modeli olduğunu bir kez daha ifade etti.

12 İLÇE TAMAM, SIRA MARİFEST’TE

“Marifet, bilmekte değil; bildiğini faydaya dönüştürebilmektedir” mottosuyla

12 ilçede marifetli sergiler gerçekleştiren KO-MEK, festival havasında gerçekleştireceği genel sergi açılışını “MARİFEST” ile 20-21-22 Haziran tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek.