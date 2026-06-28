Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park içinde bulunan Fresh Park'ı, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte hizmete açıyor. Çocuklar yaz boyunca Fresh Park'ta hem serinleyecek hem de eğlenecek.

MANİSA (İGFA) - Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park yer alan Fresh Park'ı, çocukların hizmetine sunuyor. Su oyunları, yer fıskiyeleri, su kovaları ve su tünelleri gibi birçok su oyuncağının yer aldığı Fresh Park'ta, çocuklar yaz boyunca eğlencenin tadını çıkaracak.

29 Haziran Pazartesi günü 12:00'da açılacak olan park 12:00-14:00 saatleri arası, 15:00-17:00 saatleri arasında ve 18:00-20:00 saatleri arasında haftanın 7 günü açık olacak. Fresh Park 15 Eylül 2026 tarihinde okulların açılmasıyla birlikte kapanacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaz tatiline giren çocukların keyifli bir yaz geçirmelerini istediklerini belirterek, 'Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onların mutlu olması için elimizden geleni yapacağız. Yaz tatiline giren çocuklarımız için de karne hediyesi olarak değerlendirilmesini istedik' dedi.