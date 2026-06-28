Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Free Fighters Guild ve Geleneksel Türk Kılıcı kulüplerinin iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Türk Kılıcı Turnuvası, Zindankapı'da gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Fethinin 700. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyon, tarihi mirası çağdaş spor anlayışıyla buluşturarak katılımcılara ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen, Free Fighters Guild (İstanbul), Bursa Historical Fencing Guild (Bursa), Uşak HEMA (Uşak), Trakya HEMA (Tekirdağ), Gladiensis (İzmir), Danişmend (Tokat) ve Lycian HEMA (Antalya) kulüplerine mensup toplam 24 sporcu, geleneksel Türk kılıcı disiplininde mücadele etti.

Turnuvada toplam 64 müsabaka, 6 da gösteri karşılaşması gerçekleştirildi. Final müsabakasında Free Fighters Guild sporcusu Yusuf Sidar Şahin, Lycian Fighters'tan Ali Mert Çakar'ı yenerek Bursa'da gerçekleştirilen ilk Geleneksel Türk Kılıcı Turnuvası'nın kazananı oldu. Turnuva kazananı Yusuf Sidar Şahin'e Altın madalyası ve Turnuva Galibiyet ödülü olan özel yapım Türk Kılıcı hediye edildi.

Organizasyon boyunca ziyaretçiler, tarihi savaş sanatlarının yanı sıra dönem atmosferini yansıtan kültürel bir deneyim yaşadı. Tarihi mekânlarda icra edilen geleneksel savaş sanatlarının kültürel mirasın yaşatılmasına önemli katkı sunduğunu gösteren turnuva, Zindankapı'nın tarihi dokusu ve mimari atmosferiyle bütünleşerek büyük ilgi gördü. Güvenliği sağlanmış ekipmanlarla, açık ve şeffaf kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, centilmenlik ve sportmenlik ilkeleri doğrultusunda ter döktü.

Adalet, centilmenlik ve sportmenlik değerlerinin temel ilke olarak benimsendiği Geleneksel Türk Kılıcı disiplinine göre tertiplenen turnuvaya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kevser Öztürk'ün yanı sıra Türk atlı okçuluğu ve geleneksel savaş sanatları alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan tarihçi, akademisyen ve spor yöneticisi M. Hilmi Arıç da gözlemci olarak katıldı.