Kocaeli'de İzmit Belediyesinin düzenlediği 3. Uluslararası Kapanca Festivali'nin üçüncü günü konserler ve ritim dolu performanslarla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kapanca Festivali'nde üçüncü gün müzik dolu anlara sahne oldu. Festival alanını dolduran vatandaşlar, gün boyu gerçekleşen konserlerle eğlence ve coşkuyu bir arada yaşadı. Farklı sahnelerde gerçekleşen performanslar festivale renk katarken, katılımcılar müziğin ritmine eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.

YÜKSEK ENERJİ

Program, Yaşar Işık şefliğinde sahne alan Sima Ritim Grubu konseriyle başladı. Enerjisi yüksek performanslarla devam eden festivalde Barış Elma sahne alarak sevilen eserlerini katılımcılarla buluşturdu.

FESTİVALE RENK KATTI

Akşam saatlerinde İzmit Çok Sesli Müzikal Korosu (İÇSES), güçlü repertuvarıyla dinleyicilerden beğeni toplarken, 29 Ekim Kadınları Derneği Ritim Grubu da sahnedeki performansıyla festivale ayrı bir renk kattı.

COŞKU ZiRVEYE TAŞINDI

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Zafer Yıldız DJ Perküsyon Konseri ile festival coşkusu zirveye taşındı. Ritmin ve müziğin bir an olsun dinmediği üçüncü gün, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı.