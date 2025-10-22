Manisa Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, ilçenin en önemli gündem başlıklarından biri olan Bölgesel Isıtma Sistemi ve Termik Santral'in durumu ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bir dizi resmi ziyarette bulundu.

MANİSA (İGFA) - Soma Belediyesi'nin Ankara temasları kapsamında Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürü Sayın Zafer Benli, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Sayın Abdullah Çiftçi ve İller Bankası Genel Müdürü Sayın Eyyüp Karahan ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Soma'nın enerji altyapısı, bölgesel ısıtma sisteminin sürdürülebilirliği ve ilçenin geleceğini ilgilendiren yatırımlar ele alındı.

Başkan Okur, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, Soma'nın uzun süredir gündeminde yer alan bölgesel ısıtma sistemi ve Termik Santral'in devreye alınması konularının artık ertelenemeyecek bir noktaya geldiğini vurgularken, 'Yaptığımız ziyaretlerde Somamızın güncel sorunları olan Bölgesel Isıtma Sistemi'nin akıbeti ve Termik Santral'in durumu hakkında detaylı görüşmeler yaptık. İlçemizin geleceğine katkı sağlayacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğini, Termik Santral'in bir an önce faaliyete geçmesinin elzem olduğunu ifade ettik. Aksi takdirde, bölgesel ısıtma sistemiyle ısınan okullarımızda eğitim gören çocuklarımız ve vatandaşlarımız ciddi mağduriyet yaşayacaktır.' dedi.

Başkan Okur, konunun yalnızca teknik bir mesele olmadığını, vatandaşın günlük yaşamını ve çocukların eğitim koşullarını doğrudan etkileyen insani bir problem haline geldiğini belirterek; 'Soma'nın geleceği adına konunun her platformda takipçisi olmaya devam edeceğiz.' dedi.