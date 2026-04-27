İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl 11.sini düzenlediği 'Beylikdüzü 23 Nisan Çocuk Şenliği' ile yüzlerce çocuğu ve aileyi bir araya getirerek ilçede unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - Dört gün süren şenlikte çocuklar; teknoloji alanlarından spor etkinliklerine, yaratıcı atölyelerden sahne performanslarına kadar uzanan geniş bir programla keyifli anlar yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Beylikdüzü'nde dört gün süren renkli etkinliklerle kutlandı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 'Beylikdüzü 23 Nisan 11. Çocuk Şenliği', 23-26 Nisan tarihleri arasında ilçenin dört farklı noktasında gerçekleşerek çocuklara ve ailelerine bayram sevincini doyasıya yaşattı.

Yaşam Vadisi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Yakuplu Kent Ormanı ve Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı'nda gerçekleşen atölyeler, sahne gösterileri ve eğlenceli aktiviteler büyük ilgi gördü.

ÇOCUKLARIN YARATICILIĞI VE NEŞESİ ÖN PLANA ÇIKTI

Toplamda 200'e yakın atölye ve çok sayıda etkinliğin yer aldığı şenlikte çocukların yaratıcılığı ve neşesi ön plana çıkarken, aileler de çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirme fırsatı buldu. Ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi müdürlüklerinin stantlarında da ilçe halkına bilgilendirmeler yapıldı.