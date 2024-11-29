MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, ilçe ziyaretleri kapsamında Saruhanlı Belediyesi ve MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret ederek, ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Altyapı ihtiyacı olan bölgelerde yerinde inceleme yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve sorunsuz hizmet ulaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Saruhanlı ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak İlçe Şefliğinde görevli personelleri ziyaret eden Avşar, çalışmalar hakkında bilgi aldı, ardından Saruhanlı Belediye Başkan Vekili İbrahim Erselvi, Belediye Başkan Yardımcıları Alp Serdar Tuğsal ve Tuba Eroğlu ile bir araya geldi.

Genel Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Özgür Avşar altyapı ihtiyacı olan Cumhuriyet, Kurtuluş, Şehitler, Cengiz Topel, İstasyon mahalleleri ile Hürriyet ve 7 Eylül Caddesi’ndeki bazı noktalarında yerinde inceleme gerçekleştirdi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar’a, Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Tuba Eroğlu daire başkanları, şube müdürleri ve yetkili personel eşlik etti.