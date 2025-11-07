Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi işbirliğiyle ilçeye kazandırılan Kent Lokantası ve Halk Mandıra, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa Başkan Besim Dutlulu ve Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz katıldı.

Açılışa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, CHP İlçe Başkanı Nuri Sarı ve belediye yöneticileri katıldı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, açılış öncesinde yaptığı konuşmada sosyal belediyecilik anlayışını vurgulayarak, 'Bugün verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. 35 mahallemizde yaşayan 36 bin hemşehrimizin gönlü rahat olsun. Kent Lokantası, Halk Mandıra ve hayvan barınağının hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri anarak, 'Ferdi Zeyrek Başkanımızın başlattığı bu projeleri tamamlamaktan gurur duyuyoruz. Amacımız, Manisa'da hiçbir çocuk yatağa aç girmesin ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları karşılanabilsin. Sarıgöl'de yatırımlarımız devam edecek; yollar, otogar ve kültür merkezi gibi projelerle ilçemizi geliştireceğiz' ifadelerini kullandı.

Başkan Dutlulu ayrıca sosyal belediyeciliğin önemine değinerek, 'Kent lokantaları ve halk mandıra gibi hizmetler vatandaşlarımız için hayati önemde. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi olarak Sarıgöl'e hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Hem sosyal alanda hem de proje bazlı yatırımlarda ilçemiz kazanacak' dedi.