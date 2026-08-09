Malatya, 6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını sararken bu kez eşsiz mutfağıyla Türkiye'nin gastronomi rotasında yerini almaya hazırlanıyor. Kültür Yolu Festivali kapsamında Yüzüncü Yıl Kent Parkı'nda kurulan Gastronomi Sokağı, kentin yöresel lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

MALATYA (İGFA) - Kentin her yönden ayağa kalması için hummalı bir çalışma yürüten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, düzenlenen festival ve etkinliklerin Malatya'nın tanıtımına, turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eşi Sevgi Er ile birlikte 8-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında Yüzüncü Yıl Kent Parkı'nda kurulan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Festival alanında oluşturulan Gastronomi ve Kültür Sokağı'nı da gezen Başkan Er, Malatya'nın ilçelerinin yöresel ürün ve lezzetlerinin tanıtıldığı stantlarda uzun süre incelemelerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Er, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin taleplerini de geri çevirmedi.

'GASTRONOMİYİ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NE DAHİL ETTİK'

Geçen yıl Kültür Yolu Festivali kapsamında oluşturulan Gastronomi Sokağı'nın yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Sami Er, bu yıl ekim-kasım aylarında yapılması planlanan Gastronomi Festivali'ni Kültür Yolu Festivali ile birleştirdiklerini söyledi.

Başkan Er, 'Malatya'da geçen yıl Kültür Yolu Festivali'nin ilki yapıldı. Programda yoktu ancak büyük bir talep vardı. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığımız görüşme neticesinde festival şehrimizde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl ekim-kasım aylarında Gastronomi Festivali düzenleme planımız vardı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız gastronomiyi Kültür Yolu Festivali ile birleştirdi. Biz de gerçekleştirmeyi planladığımız Gastronomi Festivalimizi bu festivalle birleştirmiş olduk' dedi.

Festivalin ilk gününde yoğun bir katılım yaşandığını ifade eden Er, 16 Ağustos'a kadar kentte çok sayıda kültürel, sanatsal ve gastronomi etkinliğinin gerçekleştirileceğini belirtti.

'HEDEFİMİZ MALATYA'NIN ARTIK DEPREMLE ANILMAMASI'

Malatya'nın zengin kültürel ve doğal varlıklarının yanı sıra güçlü bir mutfak kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Başkan Er, düzenlenen etkinliklerle kentin turizm potansiyelini daha fazla öne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Er, 'Temel hedefimiz, Malatya'nın artık depremle anılmamasını sağlamak. Malatya'nın normalleştiğini, normal yaşamına devam ettiğini göstermek ve turizmini canlandırmak. Malatya, kültür varlıkları ve doğal varlıkları açısından zengin bir il. Bu tür etkinliklerle Malatya'yı yeniden öne çıkarıyor ve normalleştiğini gösteriyoruz' diye konuştu.

Gastronominin dünyada önemli bir turizm alanı haline geldiğine dikkati çeken Başkan Sami Er, Malatya mutfağının daha geniş kitlelere tanıtılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Başkan Er, 'İnsanların bazı illere sadece yemek ve tatlı yemek için geldiğini görüyoruz. Biz de Malatya mutfağını daha fazla tanıtacağız. Temel hedefimiz Malatya'da gastronomi konusunda farkındalık oluşturmak. Bu zengin mutfağımızı önce Türkiye kamuoyuna, ardından dünyaya tanıtacağız' ifadelerini kullandı.

Gastronomi çalışmalarının yalnızca tanıtım açısından değil, kent ekonomisi açısından da önemli olduğunu aktaran Başkan Er, şunları kaydetti; '31 noktada lezzet noktamız var. Hem esnafımız yemeklerini tanıtacak hem de ticari ve ekonomik anlamda katkı sağlanacak. Gastronomi bizim için aynı zamanda esnafımızın, üreticimizin ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir alan.'

Festival kapsamında toplam 149 etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Er, Malatya'nın spor, kültür, sanat ve gastronomi alanlarında düzenlenen organizasyonlarla yeniden etkinliklerle buluştuğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak önemli organizasyonlar düzenlediklerini kaydeden Başkan Sami Er, 'Arslantepe Yarı Maratonu'nu yaptık. Malatya Kayısı Festivali'ni gerçekleştirdik. Dağ Bisikleti Yarışması düzenledik. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvamızı düzenleyeceğiz. Malatya daha birçok ulusal ve uluslararası etkinliklerle tanışmaya devam edecek. İnşallah halkımızın memnun olacağı birçok etkinlik yapacağız' diye konuştu.

Malatya'da gastronomi kültürünün geliştirilmesi amacıyla önemli bir merkezin de hizmete alındığını açıklayan Başkan Er, Yüzüncü Yıl Kent Parkı içerisinde yapımı tamamlanan Malatya Gastronomi Merkezi'nin açılışının ünlü şef Ömür Akkor'un katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi. Merkezin yalnızca yöresel yemeklerin sunulduğu bir restoran olmayacağını belirten Er, gastronomi alanında eğitim ve çeşitli çalışmaların da burada gerçekleştirileceğini ifade etti.

Başkan Er, Gastronomi Merkezi ile ilgili şu bilgileri paylaştı; 'Malatya Gastronomi Merkezi'ni kurduk. Burası Malatya mutfağının tanıtılacağı ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı bir merkez olacak. Burada Malatya'nın lezzetleriyle birlikte insanlarımızın farklı lezzetlere de ulaşmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda burası gastronominin merkezi olacak. Öğrenciler için kurslar düzenlenecek, gastronomiyle ilgili çeşitli çalışmalar yapılacak. Böylece Malatya mutfağını geliştirmiş olacağız.'

ÖMÜR AKKOR VE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ŞEFLERİ MALATYA'DA

Gastronomi etkinliklerine ünlü şef Ömür Akkor'un da eşlik ettiğini belirten Başkan Er, Akkor'un Türkiye'nin önemli şefleri ile gastronomi alanında görev yapan basın mensuplarını Malatya'da ağırladığını söyledi.

Başkan Er, 'Ünlü şef Ömür Akkor ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin önemli şefleri Malatya'da. Gastronomi ile ilgili basın mensupları da burada. Umarım Malatya gastronomisiyle hak ettiği yere gelir' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, düzenlenen festival ve etkinliklerin Malatya'nın tanıtımına, turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sunacağına inandığını belirterek, kentin sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik değerleri daha güçlü şekilde tanıtmak için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.