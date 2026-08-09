Osmangazi Belediyesi, çocukların kitapla bağını güçlendirmek ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Osmangazi Okuyor' projesi kapsamında bu kez Yeniceabat Mahallesi'nde çocuklarla buluştu. Yaz tatilini verimli geçirmeleri için düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenerek öğrendi.

BURSA (İGFA) - Geleceğin bilinçli, araştıran ve üreten bireylerini yetiştirme hedefiyle Osmangazi Belediyesi, 'Osmangazi Okuyor' projesi kapsamında ilçenin merkezinden kırsal mahallelerine kadar her çocuğa ulaşarak kitap sevgisini yaygınlaştırıyor.

Bu noktada çocukların gelişimlerine katkı sunan 'Osmangazi Okuyor' projesinin yeni durağı Yeniceabat oldu. Program kapsamında Eğitmen Murat Şahin tarafından çocuklara kütüphanelerin tarihçesi, kitapların insan yaşamındaki yeri, okuma alışkanlığının bireye kattığı değerler ve bilgiye ulaşmanın önemi hakkında bilgiler verildi. Çocuklar, kitapların dünyasını keşfederken, aynı zamanda okumanın bireysel gelişim üzerindeki önemini de eğlenceli anlatımlarla öğrenme fırsatı buldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından daha önce düzenlenen 'Küçük Yazarlar Atölyesi' kapsamında hazırlanan ve çocukların kendi kalemlerinden çıkan hikâyelerin yer aldığı kitap, Yeniceabat Mahallesi'ndeki öğrencilere armağan edildi. Böylece çocuklar, yalnızca kitap okumanın değil, kitap yazmanın da mümkün olduğunu görerek üretmeye ve hayal kurmaya teşvik edildi.

KİTABIN HAYATTAKİ YERİ VE ÖNEMİ ANLATILDI

Osmangazi Belediyesi Kütüphane Hizmetleri Birimi olarak Yeniceabat Mahallesi'ndeki çocuklarla bir araya geldiklerini kaydeden Eğitmen Murat Şahin, 'Osmangazi Okuyor' projesinin Yeniceabat başlığı altında çocuklara kitabın öneminden bahsettiklerini ifade etti. Şahin, 'Çocuklara kütüphanenin tarihçesinden, kitabın hayatımızdaki yerinden, kitap okuma alışkanlığının öneminden bahsettik. Doğanın içerisinde ferah, çok güzel bir havada onlarla birlikte kitap okumaya devam ediyoruz.' diye konuştu.

Yeniceabat Mahallesi Muhtarı Selim Yatgı da, düzenlenen etkinlikten dolayı memnuniyetini dile getirerek, 'Gezici Kütüphane'miz geldi, çocuklarımıza çok amaçlı bir şekilde uyguladıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Kitap okumak, eğitim ülkemiz açısından her zaman çok önemli ve faydalıdır. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın ve ekibine çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı. 'Osmangazi Okuyor' projesi kapsamında Gezici Kütüphane, ilçenin farklı noktalarında çocuklar için hizmet vermeye devam ediyor.