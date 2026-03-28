Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.
İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Beçiroviç'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nin giriş kapısında karşıladı.
Türkiye ve Bosna Hersek bayrakları önünde fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Beçiroviç daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
