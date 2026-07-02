TAR-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, hububat hasadının başladığını belirterek, verim farklılıklarının üretim sezonu sonunda detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Açar, hasat döneminde dane kayıpları ve yangın riskine karşı üreticileri dikkatli olmaya çağırdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TAR-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Uzman Tarım Danışmanı Lütfü Açar, hububat hasadının başlaması dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Bölgede Haziran ayının sonu ve temmuz ayının başı itibarıyla hasadın başladığını belirten Açar, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım noktalarının açılmasıyla birlikte hasat çalışmalarının hız kazandığını ifade etti.

Hasadın, bir yıllık emeğin ve yapılan masrafların karşılığının alındığı en önemli dönem olduğuna dikkat çeken Açar, üretim sezonunda özellikle kıraç arazilerde iklim koşullarının verim üzerinde belirleyici rol oynadığını söyledi.

VERİMDE ÖNEMLİ FARKLILIKLAR YAŞANDI

2025-2026 üretim sezonunun iklim açısından genel olarak olumlu geçtiğini belirten Açar, buna rağmen tarlalar arasında önemli verim farklılıklarının görüldüğünü kaydetti. Çiftçi ortalamalarında dekar başına 600 ila 750 kilogram arasında verim elde edildiğini ifade eden Uzman Danışman Açar, bazı tarlalarda verimin 850 kilogramın üzerine çıktığını, buna karşılık benzer üretim koşullarına rağmen bazı alanlarda 400 ila 500 kilogram seviyelerinde kaldığını dile getirdi.

Bu farklılıkların nedenlerinin yeni üretim sezonu öncesinde ayrıntılı şekilde analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Açar, yüksek verim elde edilen üretim yöntemlerinin örnek alınmasının önem taşıdığını belirtti.

Hasat döneminde dikkat edilmesi gereken en önemli iki konunun dane kayıpları ve yangınlar olduğunu ifade eden Açar, biçerdöver kaynaklı ürün kayıplarının üretici açısından ciddi ekonomik zarar oluşturduğunu söyledi. Yangınların ise yalnızca üreticiyi değil, çevreyi ve ülke ekonomisini de olumsuz etkileyen büyük bir felaket olduğuna dikkat çeken Açar, üreticilerin ve hasat yapan tüm ekiplerin ilgili kurumların belirlediği kurallara ve alınan tedbirlere titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.