Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'ya kazandırdığı ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Kahraman Sağra Fındık Müzesi Ordu'ya gelenlerin uğrak noktası oldu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde hayata geçirilen Kahraman Sağra Fındık Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Fındığın zorlu yolculuğunun materyallerle hikayeleştirildiği Kahraman Sağra Fındık Müzesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere fındığın dikiminden üretimine, hasat sürecinden işlenmesi ve nakliyesine kadarki süreci aktarılıyor.

Ziyaretçiler her aşamayı bu müzede adım adım görme imkânı bulurken fındık hakkında da detaylı bilgiler edinebiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu müze ile fındığın geleneksel yaşamdaki yerinin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlanıyor.

59 BİN 492 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Açıldığı günden bu yana ilgi gören müze, ziyaretçilerini de ağırlamaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekmeye başladığı alanlardan olan müze 2026 yılının ilk 6 ayında da yerli ve yabancı konuklarını ağırladı. Yılın ilk 6 ayında 7 bin 766 kişinin ziyaret ettiği bu özel müzeyi toplamda ise 59 bin 492 kişi gezdi.