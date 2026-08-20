Edirne'nin İpsala ilçesinde 1981 yılında başladığı bastonculuk mesleğini yaklaşık 45 yıldır sürdüren İsmet Çakır, ilerleyen yaşına rağmen ahşaba şekil vermeye devam ediyor. Çevresinde 'Förtlü İsmet Ağa' olarak tanınan Çakır, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunuyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan İsmet Çakır, yaklaşık yarım asırdır ahşaba şekil vererek baston üretiyor. 1938 doğumlu olan Çakır, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü tutkuyla sürdürüyor.

ÇOBANLIKTAN BASTON USTALIĞINA

İpsala'nın Koyuntepe köyünde dünyaya gelen Çakır, gençlik yıllarında Kumdere köyünde uzun süre çobanlık yaptı. Kırsal yaşamın zorlu koşullarında edindiği tecrübelerin ardından 1981 yılında bastonculuğa yöneldi.

Yaklaşık 45 yıldır ahşapla çalışan Çakır'ın elinden çıkan bastonlar, yalnızca günlük kullanım eşyası olmanın ötesinde geleneksel el işçiliğinin izlerini taşıyor.

'FOTERLİ İSMET AĞA' OLARAK TANINIYOR

Başından eksik etmediği foter şapkası nedeniyle çevresinde 'Förtlü İsmet Ağa' olarak anılan Çakır, eşiyle birlikte Yapıldak köyünde yaşamını sürdürüyor. İlerleyen yaşına ve fiziksel zorluklara rağmen ahşapla bağını koparmayan usta, günlerini yontma ve zımparalama işlemleriyle geçiriyor.

Seri üretimin yaygınlaştığı günümüzde Çakır'ın el emeğiyle ürettiği bastonlar, İpsala ve Trakya kırsalının geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlıyor. Yaklaşık 45 yıllık ustalık hikâyesiyle Çakır, meslek sevgisi ve emeğin yaşının olmadığını gösterirken, unutulmaya yüz tutan bastonculuk geleneğinin de önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.