Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yurttaşlara uyarılarda bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, kurban atıklarının kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile dere yataklarına atılmasının ciddi sorunlar oluşturduğu belirterek, yurttaşlara çağrıda bulundu.

MASKİ'den yapıan açıklamada; kurum olarak kentin dört bir yanında kanalizasyon hatları, yağmur suyu mazgalları ve dere yataklarının periyodik bakım ve temizliklerini düzenli aralıklarla gerçekleştirdiklerinin altı çizildi. "Kurban Bayramı öncesinde de kanalizasyon ve yağmur suyu taşıyan kanallarda temizlik çalışması yaparak tüm önlemleri alıyoruz" denilen açıklamada, "Ne yazık ki bazı yurttaşlarımızın kanalizasyon hatlarını bilinçsiz kullanması ve atılan çöpler nedeniyle akış engellenerek kısa sürede tıkanmalar, kanal taşmaları ve su baskınları yaşanabilmektedir. Tıkanan hatlar, maddi kayba yol açtığı gibi halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturmaktadır. Kurban Bayramı’nda da bu gibi istenmeyen durumların yaşanmaması ve herhangi bir sorun oluşmaması için yurttaşlarımızdan duyarlılıkla hareket etmesini önemle rica ederiz” ifadeleri yer aldı.