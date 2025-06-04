DSİ Emekli Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Erkin, Hamzadere Sulama Projesi’nde yamaç arazilerin hâlâ sulanamadığını belirterek, enerji maliyetlerine çözüm ve tarımsal üretim planlaması için acil adım çağrısında bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan-Enez hattındaki Hamzadere Sulama Projesi, 1994’te temeli atıldığından beri yamaç arazileri suya kavuşturamadı.

DSİ Emekli Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Erkin, projenin yüzde 60’ını oluşturan 140 bin dekarlık yamaç arazilerinin susuzluğunun devam ettiğini, bu durumun çiftçileri mağdur ettiğini ifade etti.

YAMAÇ ARAZİLER SUYA ULAŞAMIYOR

İzzetiye, Siğilli, Kılıçköy, Karahisar, Orhaniye, Barağı, Akhoca ile Boztepe, Akçeşme, Yeniceçiftlik, Türkmen, Yapıldak, Gündüzler ve Kocahıdır köylerinin yamaç arazileri, sulama sahasının büyük kısmını oluşturmasına rağmen hâlâ susuz olduğunu belirten Erkin, "Şu an sadece 100 bin dekarlık taban arazi sulanabiliyor. 60 bin dekarlık yamaç arazisine bu yıl su verilmesi planlanırken, kalan 80 bin dekar için bir-iki yıl daha beklenmesi öngörülüyor. Projenin başlangıcında çeltik dışı ürünlerin teşviki hedeflenmiş, ancak sadece taban arazilerde çeltik üretimi yapılabiliyor. Ayçiçeği, fasulye, soğan ve yem bitkileri gibi daha az su isteyen ürünler, artan enerji maliyetleri nedeniyle sulanamıyor" dedi.

ENERJİ MALİYETLERİ TARIMI TEHDİT EDİYOR

Müdür Yardımcısı Erkin, sulama için kullanılan elektriğin en az yüzde 50’sinin devlet tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, pompa istasyonlarının enerji ihtiyacının güneş ve rüzgar enerjisiyle karşılanması önerisinde bulunan bu sistemlerin DSİ tarafından kurularak uzun vadeli ödeme planlarıyla çiftçilere devredilmesi gerektiğini belirten Erkin, işlevini yitiren sulama birliklerinin DSİ kontrolüne geçmesi gerektiğini savundu. Söz konusu adımın sistem verimliliğini artıracağını ifade eden Erkin, Hamzadere Sulama Planı’nda öngörülen bitki desenine uygun bir tarım organizasyonu kurulmasını önerdi.

ÜRETİM OSB’LERLE DESTEKLENMELİ

Keşan ve İpsala’daki Organize Sanayi Bölgeleri’nde tarım ürünlerinin işlenebileceği bir sistem kurulmazsa, yatırımların ve emeklerin boşa gideceğini belirten Erkin, “Aksi takdirde bu kadar masraf heba olacak, üreticiler üzülecek” uyarısında bulundu.