İzmit Belediyesi, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesinde gerçekleştirdiği beton yol çalışmasıyla deforme olan güzergâhı daha güvenli ve konforlu hale getirdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı yatırımlarına kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi 5113 Sokak'ta kullanım ömrünü tamamlayan parke yol kaldırılarak yerine modern ve uzun ömürlü beton yol imalatı gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 300 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki tahrip olmuş parke yol sökülerek yerine toplam 2 bin 400 metrekare beton yol yapıldı. Yol imalatında 380 metreküp beton ile 7 bin 200 kilogram çesan demir kullanılarak dayanıklı ve güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturuldu.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde 5113 Sokak, modern ve uzun ömürlü bir beton yola kavuştu. Tamamlanan çalışma ile hem sürüş konforu artırıldı hem de mahalle sakinlerinin ulaşımı daha güvenli hale getirildi. Kent merkezi ile kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda üstyapı çalışmalarını planlı şekilde sürdüren İzmit Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlarına aralıksız devam ediyor.