Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent'e kazandırılan Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi, 3 bin 887 eseri araştırmacılar ve okurlarla buluşturuyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yenileme ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açtığı Esat Hâl, kültür ve eğitim yaşamına katkı sağlayacak yeni merkezleriyle vatandaşları ağırlıyor.

Esat Hâl bünyesinde hizmet veren Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesi, Türkiye'nin en önemli kent bilimcilerinden Prof. Dr. Ruşen Keleş'in yıllar içinde oluşturduğu akademik birikimi araştırmacılar ve okurlarla buluşturuyor.

Prof. Dr. Ruşen Keleş'in bağışladığı toplam 3 bin 887 kitabın yer aldığı kütüphanede, Keleş'in kendi kaleme aldığı yaklaşık 100 eser ile akademik yaşamı boyunca aldığı plaketler de bulunuyor.

'GENÇLER YARARLANSIN DİYE BAĞIŞLADIM'

Kütüphaneye bağışladığı kitapların uzun yıllara yayılan bir akademik birikimin ürünü olduğunu belirten Prof. Dr. Ruşen Keleş, '2 bine yakın kitap fakülteden gönderdik. Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlar geldi aldılar, evden de 1500 kadar kitap gönderdim. Bir miktar daha var. Kitapların yanı sıra bana çeşitli toplantılarda ve uluslararası kongrelerde verilen plaketler, imzalı kitaplar da dahil hepsini gönderdim' diye konuştu.

Keleş, kendi kaleme aldığı eserleri de kütüphaneye bağışladığını belirterek, 'Bu kitaplar içerisinde kendi yazdığım kitaplar var. Ders kitaplarım da dahil adımı taşıyan kitap sayısı aşağı yukarı 100 civarındadır. Onların eski baskılarının, yeni baskılarının hepsini oraya gönderdim ki gençler yararlanabilsinler diye. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir çalışmaya öncülük etmesini büyük bir takdirle karşılıyorum tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.