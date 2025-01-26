Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz yıl, toplam 16 bin 303 olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri, düzenlediği eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla da halkı bilinçlendirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet raporu, ekiplerin yoğun çalışma temposunu gözler önüne serdi.

Rapora göre; geçtiğimiz yıl boyunca Manisa’da toplam 16 bin 303 farklı olaya müdahale edildi. Bu olayların başında 11 bin 458 yangın olayı gelirken özellikle ot ve anız yangınlarının sayısının yüksek olması dikkat çekti.

Belediye, vatandaşları yangınlar konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. İtfaiye ekipleri, yangınların yanı sıra çok sayıda trafik kazası, sel gibi doğal afetlere müdahale edip kurtarma operasyonları da gerçekleştirdi.

İtfaiye Dairesi, sadece acil durumlara müdahale etmekle kalmayıp aynı zamanda düzenlediği eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla da ön plana çıktı.

2024 yılında 1768 iş yeri denetlenirken 64 bin 227 kişiye yangın güvenliği eğitimi verildi. Bu sayede hem vatandaşların hem de işletmelerin yangın riskine karşı bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Yılın 365 günü 24 saat görev başında bulunan Manisa İtfaiyesi; 623 personeli, 56 itfaiye noktası ve 150 modern aracıyla hizmet veriyor. Gelişmiş ekipmanlarla donatılan itfaiye, hızlı ve etkili müdahaleler için vatandaşları da bilinçlendiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem ve yangın gibi afetlerde daha bilinçli, hazırlıklı ve güvenli bir toplum için ‘Gönüllü İtfaiyecilik Projesi’ni de hayata geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, büyük bir özveri ile çalışan itfaiyecilere teşekkür etti.

Manisa’nın dört bir yanında olduğu gibi ihtiyaç duyulan her bölgede halkımızın yardımına koştuğunu belirten Başkan Zeyrek, "Geçtiğimiz yaz sonu Gördes’teki orman yangınında gösterilen kahramanca mücadele, itfaiyecilerimizin özverisinin en güzel örneklerinden biri. Bu özverili çalışmalar, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. Modern itfaiye araçlarımız ve gönüllü ekiplerimizle daha güvenli bir Manisa için çalışmayı sürdüreceğiz. Ayrıca, kentimizde yangın güvenliği açısından denetimlerimiz de aralıksız devam edecek” dedi.