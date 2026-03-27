Manisa Büyükşehir Belediyesi, yerel kalkınma hamlesine bir yenisini daha ekledi. Gördes'in Çiğiller Mahallesi'nde hayata geçirilen yüzde 75 hibeli fide desteğiyle küçük üreticinin omuzlarındaki maliyet yükü hafifletildi. 73 bin domates fidesi, bereketli Gördes topraklarında can bulmak üzere üreticilere teslim edildi.

MANİSA (İGFA) - Tarımsal üretimi canlandırmak ve çiftçinin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla Başkan Besim Dutlulu öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde önemli bir destek projesine imza attı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen projeyle Çiğiller Mahallesi'ndeki üreticilerin talebi doğrultusunda temin edilen 73 bin domates fidesi, törenle sahiplerine ulaştırıldı. Törene Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katılarak üreticilerin sevincine ortak oldu.

Törende konuşan Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, projenin örnek bir iş birliği modeli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Bu proje başlangıçta bir fikir olarak ortaya çıktı. Manisa'da da bir ilk; inşallah çok güzel sonuçlar alacağız. Diğer mahallelerimizin de bu projeden yararlanmak isteyeceğine inanıyorum. Besim Başkana da çok teşekkür ediyorum; bizleri kırmadı, bu desteğe onay verdi. Bu sayede yeni bir destekleme projesiyle sizlere daha fazla fayda sağlamayı hedefliyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ise artan üretim maliyetlerine dikkat çekerek belediyenin sunduğu imkanları anlattı: 'Bölgemizde seracılık yavaş yavaş gelişiyor ve hanelere katkı sağlamaya başlıyor. Üreticinin girdi maliyetlerinin arttığı bu dönemde fide desteğini hayata geçirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın onayıyla temin edilen 73 bin fideyi üreticilerimize ulaştırdık. Ayrıca damlama sulama desteğimiz de bulunuyor. Amacımız küçük üreticileri ayakta tutabilmek. Bu doğrultuda desteklerimizi meclis kararıyla yüzde 75 hibe oranında sürdürüyoruz. Üreticilerimize verimli ve kazançlı bir sezon diliyorum.'

Mahalle halkı adına söz alan Çiğiller Mahalle Muhtarı Mehmet Gönültaş, 'Bu destekle birlikte sera üretiminde önemli bir adım atan mahalle halkımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve dayanışma içerisinde üreten, büyüyen bir mahalle olmaya devam edeceğiz' dedi.

