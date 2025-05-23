Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçe merkezini kapsayan büyük ölçekli altyapı dönüşüm projesinde önemli bir aşamaya geldi.MANİSA (İGFA) - 2 bin 400 binanın branşman bağlantıları yenilenirken yaklaşık 9,5 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje kapsamında, 2 bin 500 binanın daha branşman bağlantıları günümüz standartlarına uygun hale getiriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde başlatılan kapsamlı çalışma ile özellikle eski, paslı ve hijyen açısından riskli boruların yerine modern ve sağlıklı içme suyu sistemleri devreye alınıyor. Yapılan altyapı yenileme çalışmaları sayesinde, yıllardır su kesintileriyle ve kalitesiz içme suyu ile mücadele eden Demirci halkı, artık daha sağlıklı bir içme suyu altyapısına kavuşacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, Demirci’de yapılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Projenin sadece teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda vatandaş sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir hizmet olduğunu vurgulayan Bülent Çamur, “Demirci ilçe merkezinin tamamını kapsayan altyapı projelerimizi tamamlamak üzereyiz. Önceden 2 bin 400 binanın branşmanları yenilendi. Bu proje kapsamında 9,5 milyon TL’lik yatırım projemize de başlamış durumdayız. 2 bin 500 binanın da branşmanlarını yeniliyoruz. Toplamda 4 bin 900 adet branşman yenilenmiş olacak. Branşman bağlantıları küflü, asbestli, eski ve kullanılamaz durumdaydı. Demircili hemşerilerimiz bu zamana kadar çok su kesintisi yaşadı, sağlıklı içme suyu kullanamadı. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte hemşerilerimize kesintisiz ve sağlıklı su ulaşacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek öncülüğünde, uzak, yakın demeden tüm ilçelerimizde altyapı çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

“3 AY İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYI TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ”

Bülent Çamur, “Branşman yenileme projemizin normal süresi 250 gün. Fakat Demirci’de uzun yıllardır devam eden ve yurttaşlarımızı ciddi anlamda mağdur eden üstyapının bir an önce yapılması için ekip sayımızı artırdık. 3 ay içerisinde branşman yenileme işini tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmaların sonuna geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz de üstyapı çalışmalarını tamamlayacak. Altyapı çalışmalarında göstermiş oldukları sabırdan dolayı Demircili hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“FERDİ BAŞKAN EN UZAK İLÇE OLMAMIZA RAĞMEN SÜREKLİ GELİYOR”

Fatih Mahalle Muhtarı Veysel Keleş, “Altyapı çalışmalarının hızlanmasından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah tez zamanda tozdan kurtuluruz. Bu süreç çok zor bir süreç oldu. İnsanlar çok zahmet çekti. İki yıl daha böyle hızlı hizmetin gelmeyeceğini düşünüyordum. Her yerde altyapı çalışması olduğundan ne zaman biteceği konusunda tahminde bulunmakta güçlük çekiyorduk. Emeksiz hiçbir şey olmuyor. Demircililer, tozun olmasından dolayı şikayet etmiyor artık. Çünkü altyapı çalışmasına gösterilen özveriyi görüyorlar. Biz memnunuz. Saat kaç olursa olsun, aradığımız zaman MASKİ yetkilileri dönüş yapıyor ve bizlere yardımcı oluyor. Geri dönüşler de olumlu oluyor. İhtiyacımız olduğunda sorunlarımızı çözmek için gerçekten mücadele veriyorlar. Ferdi Başkanımız da Demirci için çalışıyor, en uzak ilçe olmamıza rağmen sürekli geliyor. İlgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler Ferdi Başkan’dan da ekiplerinden de çok memnunuz” dedi.

“ZORLUKLARA RAĞMEN VERİLEN EMEĞİ GÖRÜYORUZ VE ÇOK MEMNUNUZ”

Akıncılar Mahalle Muhtarı Tahsin Acar, “Bizim için zorlu bir süreç, ama yapılan hizmetler çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederiz. Branşman bağlantı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde üstyapı işi de başlayacak. Ferdi Başkan göreve geleli bir yıl oldu. Çalışmaların bu kadar hızlı yapılacağını beklemiyorduk. Yaşadığımız zorluklara rağmen verilen emeği görüyoruz ve bu bizi memnun ediyor. İnşallah kısa zamanda bitecek” diye konuştu.

“BU KADAR HIZLI HİZMET GELECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM”

Akıncılar mahalle sakini İsmail Toprak da “Güzel bir çalışma oldu, her evin önünde bir baca var. Çalışmaların bu hızda gideceğini tahmin etmezdim açıkçası. Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederim” dedi.