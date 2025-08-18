Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Çaybaşı Deresi’nde rutin temizlik çalışması yaptı. Dere yatağındaki çöpler toplandı, zararlı otlar temizlendi ve ağaçların budama işlemleri yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Çaybaşı Deresi’ndeki aylık rutin temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ortak çalışmada, dere yatağı ve kenarlarında biriken çöpler toplandı, zararlı ot temizliği yapıldı, ağaçların sağlıklı gelişimi için budama işlemleri uygulandı ve çevreye zarar veren yabani ağaçlar kontrollü şekilde kesildi. Yapılan çalışmalarla yağış dönemi öncesinde suyun akış rejiminin korunması, kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, canlı yaşamının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri temizlik çalışmasının düzenli olarak gerçekleştirileceğinin bilgisini verdi.

Temizlik çalışmaları hakkında açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Biz yine temizleriz, ama lütfen siz de kirletmemeye özen gösterin. Ekip arkadaşlarımız, Çaybaşı Deresi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dere yatağı ve çevresinde biriken atıklar titizlikle toplandı; zararlı otlar temizlendi, ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla budama işlemleri yapıldı. Tarihi Kırmızı Köprü’müzü ve Çaybaşı Dere’mizi eski güzelliğine kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.