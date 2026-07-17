Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 28'inci Kayısı Festivali ve Fuarı kapsamında '2026 Yılı En İyi Yaş Kayısı Yarışması' düzenlendi.

MALATYA (İGFA) - Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya 266 üretici katıldı. 13 ilçeden katılımın olduğu yarışma, Kabaaşı ve Hacıhaliloğlu kategorilerinde düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin 'Asrın değil, asırların felaketi' olarak nitelendirirken, ardından yaşanan zirai don nedeniyle kayısı üreticilerinin büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Zirai donun hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Sami Er, üreticilerin zararlarının devlet desteğiyle önemli ölçüde karşılandığını söyledi. Kayısının yalnızca üretiminin değil kalitesinin, işlenmesinin, pazarlanmasının ve markalaşmasının da büyük önem taşıdığına dikkati çeken Başkan Er, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin Malatya için önemli bir yatırım olduğunu belirterek projeye katkı sunan herkese teşekkür etti. Deprem sonrası Malatya'nın sadece yaralarının sarılmadığını, aynı zamanda geleceğinin inşa edildiğini vurgulayan Başkan Er, sektörel kümelenme projeleri kapsamında gıda depolama ve üretim alanlarına yönelik yeni yatırımların da planlandığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma desteklerini artırarak sürdürdüklerini aktaran Başkan Er, 'Üreticilerimize jeneratör, sıvat, fidan ve sulama desteğinde bulunduk. Bundan sonrada üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu. Yaş kayısı yarışmasına katılan tüm üreticileri tebrik eden Başkan Sami Er, 'Bugün burada birinci, ikinci ve üçüncü seçilecek ancak bana göre burada üretim yapan, en kaliteli kayısıyı yetiştirmek için emek veren bütün çiftçilerimiz kazananıdır' dedi.

Başkan Er, konuşmasının sonunda vatandaşları festival etkinliklerine davet etti.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ise 'Dönem dönem çeşitli nedenlerle ara vermek zorunda kaldığımız Kayısı Festivali'nin bu yıl 28'incisini gerçekleştiriyoruz. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle zaman zaman ertelemek durumunda kalmıştık. İnşallah 2026 yılını bereketli bir hasatla hem üreticimiz hem Malatya ekonomisi hem de ülke ekonomisi adına önemli bir kazanca dönüştüreceğiz' diye konuştu.

Kayısıyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesiyle birlikte birçok akademik ve uygulamalı projenin olduğuna dikkati çeken Özcan, 'Bulunduğumuz bu bölgede, hemen sol tarafımızda Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, sağ tarafımızda ise lisanslı depoculuk tesisleri yer alıyor. Bu yatırımlarla birlikte bölge, Malatya'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri hâline geldi. Bu anlamda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza kayısıyla ilgili çalışmalara sunduğu katkılar ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin, son yıllarda tarım ürünlerine yönelik yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Sayın Başkanımıza bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz' dedi.

KAYISI YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLDİ

Kabaaşı ve Hacıhaliloğlu kategorilerinde düzenlenen yarışmada dereye girenler jürinin titiz ve özenli çalışmasıyla belirlendi.

Hacıhaliloğlu kategorisinde Doğanşehir Polatdere'den Vahap Öztürk, 42 kasa numarasıyla 286 puan alarak birinci oldu. Doğanşehir Yuvalı'dan Bünyamin Olgun, 47 kasa numarası ve 278 puanla ikinciliği elde etti. Doğanşehir Polatdere'den Erkan Uçar, 18 kasa numarasıyla 275 puan alarak üçüncü oldu.

Kabaaşı kategorisinde Doğanşehir Esentepe'den Ali Karakurt, 55 kasa numarasıyla 298 puan alarak birinci oldu. Yeşilyurt Oluklu'dan Erdal Aslan, 75 kasa numarasıyla 289 puan alarak ikinciliği elde etti. Doğanşehir Suçatı'ndan Nesim Yavuz, 112 kasa numarasıyla 287 puan alarak üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan üreticilere tam, ikinci olan üreticilere yarım, birinci olan üreticilere ise çeyrek altın takdim edildi.

Yarışmaya katılan üreticilere, çeşitli tarımsal ürünlerin yer aldığı set hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, '2026 Yılı En İyi Yaş Kayısı Yarışması'na katılan ve dereceye giren bütün üreticileri tebrik etti. Başkan Er, yarışmayı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nde düzenlemelerinin temel amaçlarının pazarı daha görünür hale getirmek, Malatya kayısının değerini artırmak ve üreticilere katkı sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.