Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Nuri Giyik Sanayi Sitesi'ndeki boş bir araziye kaçak olarak dökülen atıkları temizleyerek bölgeyi hijyenik ve düzenli bir görünüme kavuşturdu. Yetkililer, kaçak dökümlere karşı müsamaha gösterilmeyeceğini ve gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra 'Sürdürülebilir Şehircilik' anlayışıyla çevre temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gelen ihbarlar ve saha taramaları sonucunda kirlilik tespit edilen noktalara anında müdahale eden ekipler, son olarak Akhisar ilçesinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada; Nuri Giyik Sanayi Sitesi'ndeki boş bir araziye gelişi güzel bırakılan atıklar, iş makineleri ve saha personeli eşliğinde kısa sürede toplandı. Kamyonlara yüklenen atıklar, uygun döküm sahalarına taşınarak alan tamamen temizlendi. Çalışma sırasında toz ve görüntü kirliliği oluşmaması için gerekli tüm tedbirler alınırken; ekipler, benzer sorunların tekrarlanmaması adına bölgedeki riskli alanları tespit ederek kayıt altına aldı.

KAÇAK DÖKÜME GEÇİT VERİLMEYECEK

Çevre ve halk sağlığını koruma konusundaki kararlılığı vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: 'Manisa'mızın genelinde doğamızı ve yaşam alanlarımızı sorumsuzca kirletenlere karşı asla müsamaha göstermeyecek, tespit edeceğimiz her türlü ihlal için gerekli cezai işlemi fazlasıyla uygulayacağız. Akhisar ilçemizdeki Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nde çevre kirliliğine yol açan evsel atık ve molozlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizce tamamen temizlenmiştir. Manisa bizim evimiz, temiz tutmak ise hepimizin sorumluluğudur. Çevreyi kirletenleri lütfen bize bildirin.'