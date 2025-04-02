Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.MANİSA (İGFA) - İşitme engelli vatandaşların günlük hayatlarında ve resmi işlemlerinde karşılaştıkları iletişim engellerini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilen “Benim Dilim” Projesi ile randevu sistemiyle ücretsiz işaret dili tercümanlığı hizmeti sunulacak.

İlk etapta Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde pilot uygulama olarak başlatılacak proje kapsamında, işitme engelli vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu portal üzerinden randevu alarak, görüntülü işaret dili tercümanlığı hizmetinden yararlanabilecek. Randevu günü geldiğinde, çağrı merkezi aracılığıyla işaret dili tercümanı ile bağlantı kurularak doktor görüşmesinden belediye işlemlerine kadar ihtiyaç duyulan konularda ücretsiz olarak destek sağlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak, hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak için projeler hayata geçirdiklerini belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları en aza indirmek bizim öncelikli görevlerimizden biri. Benim Dilim Projesi ile işitme engelli vatandaşlarımızın resmi ve özel işlemlerinde yanlarında oluyor, onların eşit hizmet almasını sağlıyoruz. Bu projeyi hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

PROJEYE BAŞVURU SÜRECİ

Hizmetten faydalanabilmek için işitme engelli vatandaşların, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi https://www.manisa.bel.tr/ adresinden işaret dili tercümanı başvuru formu doldurarak randevu oluşturması gerekiyor. Randevu günü ve saati geldiğinde işitme engelli bireyin telefonuna bir link gönderiliyor. Linke tıkladığında ise tercümanlık hizmetinin verileceği görüntülü görüşme hizmeti başlamış oluyor.

