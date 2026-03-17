Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılında hayata geçirdiği 'Ben Buradayım' projesi kaybolma riski taşıyan büyüklerimiz ve özel bireylerimiz kaybolma riski en aza indiriliyor. Akıllı bileklik uygulamasıyla 600 aile, sevdiklerini anlık olarak takip ederek günlük yaşamlarını daha güvenli ve huzurla sürdürüyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaybolma riski taşıyan bireyler ve aileleri için başlattığı 'Ben Buradayım' projesiyle önemli bir sosyal sorumluluk örneğine imza attı.

2025 yılında hayata geçirilen proje kapsamında Otizm spektrum bozukluğu, Demans ve çağımızın en yaygın türü olan Alzheimer hastalığı ve zihinsel engelli Down Sendromu veya Otizm spektrum bozukluğu vatandaşlara verilen akıllı takip bileklikleri sayesinde 600 aile güvenli bir nefes aldı.

Ailelerin en büyük endişelerinden biri olan kaybolma riski, geliştirilen teknoloji sayesinde kaybolma gerçekleşmeden önlenebiliyor. Proje ile aileler çarşıya, pazara ya da işlerine giderken sevdiklerinin konumunu akıllı cihazları üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Böylece hem olası kaybolma durumlarına hızlı müdahale ediliyor hem de günlük yaşam daha güvenli hale geliyor.

'YAKINLARININ HER AN YAŞADIĞI ENDİŞEYİ EN AZA İNDİRMEK'

Türkiye'de öncü bir uygulama olan 'Ben Buradayım' hizmetini 2025 yılında hizmete aldıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, '2025 yılından bu yana tam 600 vatandaşımıza umut olduk. Temel amacımız, kaybolma riski taşıyan büyüklerimizin ve özel bireylerimizin güvenliğini sağlamak ve onların yakınlarının her an yaşadığı haklı endişeyi en aza indirmektir. Jandarma Genel Komutanlığı ile yaptığımız iş birliği sayesinde sahada ihtiyaç sahibi insanlara da ulaşıyor, onlara yardımcı oluyoruz. Kullandığımız teknoloji gerçekten hayat kurtarıcı. 'Ben Buradayım' akıllı bileklikleri anlık konum takibi yapabilmekte ve geriye dönük üç günlük konum bilgisini verebilmektedir. Kaybolma söz konusu olduğunda, takip sürecini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır' ifadelerini kullandı.