Maltepe Belediyesi'nin Maltepeli çocukların merakla beklediği ikinci ara tatil için hazırladığı etkinlikler Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde başladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde etkinliğin ilk gününde düzenlenen lazer ve sahne gösterisi, interaktif eğitici uzay macerası oyunu ve arkeoloji atölyesiyle Maltepeli çocuklar akranları ve aileleriyle tatilin tadını çıkarmaya başladılar.

Ara tatil, 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' finalistlerinden Burhan Öztoprak'ın Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldığı 'Bubble Show' ile başladı. Öztoprak, baloncukların renklerle buluşarak sanata dönüştüğü, ışık, müzik ve dansla desteklendiği gösterisiyle çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

MİNİKLER, EĞİTİCİ UZAY MACERASI OYUNUNA KATILDI

Daha sonra dünya çapında gişe rekorları kıran 'Kozmik Birliğin Kahramanları' isimli interaktif eğitici uzay macerasının gösterimi yapıldı. Minik izleyiciler oyunda temel astronomi, atmosfer katmanları, güneş sistemiyle ilgili detaylı bilgiler öğrenirken, küresel ısınma, çöp ayrıştırma ve kendilerine verilen görevleri ekip halinde yerine getirdiler.

'Küçük Kazılar, Büyük Keşifler' isimli atölye çalışmasında ise çocuklara tarih ve arkeoloji bilimlerini sevdiren eğlenceli ve uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Çocuklar kum havuzunda temsili kazılar yaparak tarihi eserleri keşfetme deneyimi yaşadı.