Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, ilçelerde görev yapan belediye personeline yönelik “Etik” konulu eğitim seminerleri düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçe koordinatörlüklerinin desteğiyle organize edilen seminerler, kamu yönetimi alanında uzman eğitmen Tayfun Şengöz tarafından verildi.

Seminerlere, çevre ilçelerden de katılım sağlandı. Eğitimlerde; kamu hizmetlerinde etik davranış ilkeleri, dürüstlük, tarafsızlık, saydamlık ve hesap verebilirlik gibi temel değerler kapsamlı şekilde ele alındı.

Etik kuralların kamu çalışanlarının günlük uygulamalarına yansımasının, hem kurumsal verimlilik hem de vatandaş memnuniyeti açısından önemine dikkat çekildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışanların mesleki gelişimine katkı sağlayan bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, etik değerlere bağlılığın, kaliteli kamu hizmeti sunumunun temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.