Manisa Büyükşehir Belediyesi, sanata verdiği desteği yeni bir adımla taçlandırarak Pop Orkestrası’nı kurdu. Orkestra, ilk konserini Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirdi. Manisalı müzikseverler, konsere büyük ilgi gösteren orkestranın seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz Mart ayında kurulan Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Pop Orkestrası, ilk konserini Kültür Merkezi Lale Salonu’nda verdi. Konsere Manisalı müzikseverlerin yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz de katıldı. Orkestra, gece boyunca geçmişten günümüze Türk pop müziğinin sevilen şarkılarını seslendirdi. Konseri dinleyenler, gece boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Her Yaştan Müziksevere Hitap Ediyor

Orkestranın kuruluş süreci hakkında bilgi veren Orkestra Şefi Gökhan Yıldız, “Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ferdi Zeyrek’in desteğiyle Belediye Konservatuvarı bünyesinde Pop Orkestrası’nı kurduk. Çalışmalarımızı, Atatürk Gençlik Merkezi’nde yürütüyoruz. İlk konserimizde güncel pop şarkılarının yanı sıra 80’ler ve 90’lardan sevilen parçalarına da yer verdik” diyerek özellikle gençlere yönelik bir anlayışla yola çıktıklarını, ancak her yaştan müziksevere hitap eden bir çizgide ilerlediklerini söyledi.

Şefliğini Gökhan Yıldız’ın yaptığı orkestrada; bas gitarda Yamaç Akdağ, klasik gitarda Ahmet Tuncel, elektro gitarda Arif Alakuş, bateride Batuhan Uyguralp, ritim enstrümanlarında Çağrı Tek, üflemeli çalgılarda Kağan Pandır ve İlker Demirkan, vokalde Erman Susar ve Aslı Karaalp yer alıyor.

“Başkan’ımıza, verdiği destek için teşekkür ederiz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Koordinatörü Yonca Gezgin de “Bugün, Konservatuvar olarak yeni bir oluşumu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pop Orkestramız, eski ve yeni dönem eserlerinden seçilen zengin repertuarıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Başkan’ımız Ferdi Zeyrek’e orkestramızın hayata geçirilmesi için ve sanata verdiği büyük destek için teşekkür ediyoruz” dedi.

Pop Orkestrası’nın, şehrin kültürel yaşamına katkı sağlayacak daha pek çok etkinlikle müzikseverlerle buluşacağı belirtildi.