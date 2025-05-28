Kocaeli İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü öğrencileri, yıl sonu gösterisinde sergiledikleri performanslarla hem ailelerinden hem de sanatseverlerden tam not aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü öğrencileri, yıl boyunca aldıkları eğitimi taçlandırdıkları muhteşem bir yıl sonu konseriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve büyük bir coşkuya sahne olan geceye, öğrenci velilerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever de yoğun ilgi gösterdi.

SOLO PERFORMANSLARLA BAŞLADI

Sanat dolu gece, öğrencilerin bireysel yeteneklerini sergilediği solo performanslarla başladı. Konserin ilk yarısında sahne alan genç müzisyenler; çello, keman, piyano, flüt ve gitar gibi enstrümanlarla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Her biri sahneye büyük bir özen ve özgüvenle çıkan öğrenciler, alkışlar eşliğinde sahneden inerken, salonda duygulu anlar da yaşandı.

GECEYE DAMGA VURDULAR

Konserin ikinci yarısında ise sahneye İzmit Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Çocuk Korosu çıktı. Kalabalık bir kadroyla sahne alan genç yetenekler, izleyenleri adeta büyüledi. Birbirinden güzel eserleri başarıyla seslendiren öğrenciler, sahnedeki uyumları ve enerjileriyle büyük beğeni topladı. Salondaki izleyiciler, finalde genç sanatçıları ayakta alkışlayarak geceye damgasını vurdu. Gecenin sonunda öğrencilere, eğitim sürecini başarıyla tamamladıklarını belgeleyen sertifikaları takdim edildi.

“HEYECANLARINA ORTAK OLUYORUZ”

Programda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Nilgün Yılmaz, “Kentimizde sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın her zaman yanında olan Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizi her zaman ön planda tutuyor. İzmit Belediyesi Sanat Akademisinin bu kıymetli çalışmasına emek veren tüm eğitimcilerimize, İzmit Belediyesi çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi, emek veren tüm katılımcılara tebriklerimi sunuyorum. Eylül ayından itibaren Sanat Akademimizde eğitim gören öğrencilerimizin heyecanlarına ortak oluyoruz” ifadelerini kullandı.