Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına yönelik düzenlediği eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak, ihale süreçleri hakkında çalışanları bilgilendirmek ve bilgi düzeyini artırmak amacıyla “Kamu ihale eğitimi” programı düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından belediye çalışanlarına yönelik “Kamu ihale eğitimi” düzenlendi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Çağatay ve Müfettiş Gencay Genç, eğitmen olarak katıldı.

Eğitim kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nde farklı birimlerde görevli 100 çalışan, kamu ihale mevzuatı ve süreçler ile ilgili uygulamalı örneklerle bilgilendirildi. Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımı adına büyük önem taşıyan eğitim, çalışanların konuya dair bilgi ve yetkinliklerini artırmayı hedefledi.

Çalışanların gelişimine ve hizmet kalitesini artırmaya katkı sağlayan eğitim programlarının devam edeceği belirtildi.