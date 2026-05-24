SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM)ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaşlıların hanelerine 'huzur' taşımak için ziyaretlere başladı. Yalnız yaşayan, maddi zorluk çeken ve sağlık sorunları olan yaşlıların sıkıntılarını dinleyen ekipler ev temizliği, kişisel bakım, fizik tedavi ve sağlık süreçlerinde destek oldular.

Şehir genelinde yalnız yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle kendi bakımlarını gerçekleştiremeyen yaşlı vatandaşlar için seferber olan ekipler, ev temizliğinden kişisel bakıma, fizik tedaviden sağlık danışmanlığına kadar her alanda destek sağlıyor.

440 VATANDAŞA DOKUNDULAR

Yaşam boyu destek vizyonuyla yürütülen çalışmalarda tüm haneler, bayram için temizlendi. 421 hanedeki 440 vatandaşın kişisel bakımları, pansumanları, fizik tedavi ve sağlık danışmanlıkları yapıldı.

Yaşlılar ise sağlanan hizmetlerden dolayı memnuniyetini ifade etti.