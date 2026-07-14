Ağrı'nın Diyadin ilçesi nüfusuna kayıtlı 13 yaşındaki Hatice Kaya, kaleme aldığı 'Yeniden Doğuş-1' adlı romanıyla genç yaşta edebiyat dünyasına adım attı.

AĞRI (İGFA) - İzmir Menemen Şehit Er Serdar Amak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hatice Kaya, henüz 13 yaşında olmasına rağmen yazdığı ilk romanıyla dikkatleri üzerine çekti. Ağrı'nın Diyadin ilçesi nüfusuna kayıtlı olan genç yazarın, Tilki Kitap Yayınevi tarafından Ekim 2025'te yayımlanan 'Yeniden Doğuş-1' adlı eseri, gizem, macera ve psikolojik dram türlerini bir araya getiriyor.

Roman, ailesi aniden ortadan kaybolan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun, denizde bulduğu gizemli bir haritanın peşinden çıkarak mağaralar, karanlık geçitler ve kendi korkularıyla yüzleşmesini konu alıyor. Eser, yalnızca kayıp bir aileyi arayış hikâyesi değil, aynı zamanda genç bir kızın yeniden ayağa kalkışını ve içsel dönüşümünü anlatıyor.

GENÇ YAŞTA EDEBİYAT DÜNYASINA ADIM ATTI

İdol olarak yazarlar Beyza Alkoç ve Adora Yağmur'u örnek aldığını belirten Hatice Kaya, kurgusal roman yazarlığı ve gençlik edebiyatına duyduğu ilgiyi küçük yaşlardan itibaren geliştirdi. Genç yazarın kaleme aldığı eser, Kibele Sanat Dergisi'nde yayımlanan röportaj ve tanıtım çalışmalarıyla da edebiyat çevrelerinin dikkatini çekti.

Ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle yazarlık yolculuğunu sürdüren Kaya, kendisine inanan herkese teşekkür ederek yeni eserler üretmeye devam edeceğini ifade etti. Genç yaşına rağmen önemli bir başarıya imza atan Hatice Kaya'nın hikâyesi, Ağrı'dan çıkan yeni nesil kalemler adına umut verici bir örnek olarak değerlendiriliyor.