Esetçe beldesinde sıcak havanın etkisiyle ortaya çıkan ilginç doğa olayı cep telefonu kamerasına yansıdı. Birbirine dolanarak hareket eden iki yılanın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Esetçe beldesinde etkisini sürdüren sıcak hava, doğada dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Ceviz üreticisi Akif Şaban Gündüz, öğle saatlerinde kontrol amacıyla gittiği tarlasında birbirine dolanarak hareket eden iki yılanla karşılaştı.

Karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Gündüz, adeta dans edercesine hareket eden yılanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Doğal yaşamın ilginç anlarını kayıt altına alan Gündüz, görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından 'Yılanların Gerçek Dansı' başlığıyla paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler, sosyal medyada ilgi görürken, uzmanlar bu tür davranışların özellikle yaz aylarında yılanların çiftleşme dönemlerinde ya da erkek yılanlar arasında yaşanan alan ve eş mücadelesi sırasında görülebileceğini belirtiyor.

Esetçe'de kaydedilen görüntüler, sıcak havaların yaban hayatı üzerindeki etkisini gözler önüne sererken, vatandaşlara da doğal yaşamla karşılaşıldığında dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı