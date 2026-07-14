Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini daha verimli ve eğitici programlarla değerlendirebilmeleri amacıyla ''Minik Kaşifler Hayvanat Bahçesi' etkinliğini düzenledi.
BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından çocukların doğayı ve canlıları yakından tanımalarını desteklemek amacıyla düzenlenen ücretsiz programa katılan 7-8 yaş grubundaki 15 çocuk, doğayla iç içe keyifli ve eğitici bir gün geçirdi.
Etkinlik, hayvanlar dünyasını anlatan 'Hayvanat Bahçesinde Yeni Yavrular' adlı masalın okunmasıyla başladı. Masalın ardından hayvanat bahçesi gezen çocuklar, farklı hayvan türlerini doğal yaşam alanlarında gözlemleme ve keşfetme fırsatı buldu.