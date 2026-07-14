Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'O gece yazılan kahramanlık destanı, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesidir. Bizlere düşen en büyük görev, o destanı daima yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. 15 Temmuz'un 10'uncu yılında yine aynı inanç ve kararlılıkla meydanlarda olacak, demokrasimize ve milli iradeye hep birlikte sahip çıkacağız' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli iradeye sahip çıkan destan

15 Temmuz zaferinin, Türk milletinin vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen aziz milletimiz, tanklara, silahlara ve tüm tehditlere karşı göğsünü siper ederek milli iradeyi korumuştur. O gece ortaya konulan kararlılık, yalnızca bir darbe girişimini bertaraf etmemiş, aynı zamanda milletimizin bağımsızlığına olan bağlılığını da tüm dünyaya göstermiştir' dedi.

10'uncu yılda birlik çağrısı

Alemdar, birlik ve vatan ruhunun canlı tutulması gerektiğini ifade ederek, Tüm Sakarya'yı 15 Temmuz Çarşamba günü Demokrasi Meydanı'ndaki anma programına davet etti.

'Unutmadık, unutturmayacağız'

Başkan Alemdar, 'Bizler de 15 Temmuz'un 10'uncu yılında aynı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla meydanlarda olacak, demokrasimize ve milli irademize hep birlikte sahip çıkacağız. Unutmadık, unutturmayacağız' ifadelerini kullandı.

Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 15 Temmuz programı şu şekilde:

10.30: Şehit Serdar Gökbayrak'ın Arifiye'deki kabrine ve ailesine ziyaret

12.30: Orhan Camii'nde öğle namazı öncesi mevlit ve hatim

19.30: Demokrasi Meydanı'nda mehteran gösterisi ile programın açılışı.

-Kur'an-ı Kerim tilaveti,

-Şehitlere dua,

-Protokol konuşmaları,

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları

-Tasavvuf musikisi korosu,

-30 Kuş Şiiri dinletisi

-Yazar Savaş Şafak Barkçin söyleşisi

-Ses sanatçısı Bukte Nil Saatçı dinletisi

-Mustafa Alphayta ve Selman Kızmaz ilahi dinletisi

-15 Temmuz Kısa Film Gösterimi gerçekleştirilecek.

-00.13: Tüm camilerde selaların okunması