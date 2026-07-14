Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFAD tarafından yürütülen Orta Seviye Akreditasyon Sertifika Programını başarıyla tamamladı.

BALIKESİR (İGFA) - Düzenlenen basın toplantısında süreçle ilgili açıklamalarda bulunan İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, geniş bir coğrafyada büyük bir mücadele verdiklerini, yangından kazalara kadar her alanda tam kadro sahada olduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 6-7 ay süren hazırlık, eğitim ve değerlendirme sürecinin ardından AFAD tarafından yürütülen Orta Seviye Akreditasyon Sertifika Programını başarıyla tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türkiye'de bu belgeyi almaya hak kazanan 5'inci itfaiye teşkilatı oldu.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan ve İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Balıkesir'in geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu ve 14 milyon metrekarelik bir alanda 788 personelle büyük bir mücadele verdiklerini dile getiren Ergelen, itfaiye teşkilatının çalışmalarından da detaylı olarak bahsetti.