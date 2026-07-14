İpsala'da yaşanan araç parkı sorununu hafifletmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. İpsala Pazaryeri girişinde bulunan minibüs durağı, belediye tarafından yeniden düzenlenerek otopark olarak hizmete açılacak.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Çarşı bölgesinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan otoparkta son düzenleme çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından şerit çizgileri ve park alanı düzenlemeleri yapılırken, eksiklerin kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından otoparkın vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da çalışmaları yerinde inceleyerek belediye ekiplerinden bilgi aldı. Otoparktaki çizgi uygulamalarını ve devam eden düzenlemeleri değerlendiren Kerman, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alanın hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Kerman, özellikle ilçe merkezinde yoğun saatlerde yaşanan park sıkıntısını azaltmayı amaçladıklarını ifade ederek, yeni otoparkın hem trafik akışını rahatlatacağını hem de sürücülere daha güvenli, düzenli ve konforlu bir park alanı sağlayacağını söyledi.

İpsala Belediyesi'nin kısa süre içerisinde hizmete açmayı planladığı yeni otoparkın, ilçe merkezindeki ulaşım ve park düzenine önemli katkı sağlaması bekleniyor.