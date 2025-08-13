Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mümin Şafak ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz’a iade-i ziyarette bulundu.MANİSA (İGFA) - Ziyarette, Dernek Başkanı Mümin Şafak, derneğin faaliyetleri hakkında Başkan İlkcan Durmaz’a bilgiler verdi. Başkan Mümin Şafak, dernek olarak kültürel ve sosyal çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade etti. Başkan Şafak, misafirperverliklerinden dolayı AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz ve yönetimine teşekkür etti.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Manisa Balıkesirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mümin Şafak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.