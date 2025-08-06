MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesinde içme suyu sondajını yenileyerek, mahalleye yeterli su ulaştırdı. Sondajda, verimli su elde edilerek, taşıma su çilesine son verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi’nde mevcut sondajın veriminin düşmesi nedeniyle yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Yeni sondajdan saniyede 5 litre verime sahip su elde edildi. Bahçecik Mahallesi’ndeki sondaj çalışmasını Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdür vekili Hüseyin Sungur ve MASKİ İlçe Şefi Lütfi Ersöz tamamlanan çalışmayı yerinde inceledi, Bahçecik Mahalle Muhtarı Mehmet Çimen ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

“SANİYEDE 5 LİTRE VERİMLİLİĞİNDE SU KAYNAĞINA ULAŞTIK”

Yapılan sondaj çalışmasıyla ilgili sadece mevcut su kaynaklarının korunmasının yanında geleceği güvence altına alacak alternatif su kaynakları oluşturmak için de yoğun çaba harcadıklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Susuzluğa karşı çözüm üretmek, halkımızın ihtiyaçlarına hızlıca cevap vermek için il genelinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Salihli ilçemiz Bahçecik Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz sondaj çalışmasıyla saniyede 5 litre verimliliğe sahip su kaynağına ulaştık. Bu sayede, mahallemizde yaşanan su sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturduk. İlçelerimiz ile işbirliği içinde vatandaşlarımızın sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bahçecik Mahallesi’ne hayırlı olması dileklerinde bulunan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, “Bahçecik Mahallemizin su ihtiyacını rahat rahat karşılayacak bir kaynak elde ettik. MASKİ yetkililerine, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çok çok teşekkür ediyoruz. Salihli’mize hayırlı olsun. Besim Başkanımıza da başarılar diliyorum. Hep beraber daha birçok şeyi birlikte başaracağız” diye konuştu.