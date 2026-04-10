Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürüttüğü yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. D300 karayolu çevresindeki düzenlemelerin ardından, Ayakkabıcılar Sitesi'nde yaklaşık 2 bin tonluk sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Kula'daki yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. D300 karayolu yan yolundaki düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte ekipler, bölgenin önemli sanayi alanlarından biri olan Ayakkabıcılar Sitesi'ne geçti.

Asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Kula ilçemizde Ayakkabıcılar Sitesi sanayi bölgemizde asfalt serim çalışmalarımıza hız verdik. Tozdan, çamurdan arınmış modern yolları esnafımızla ve halkımızla buluşturuyoruz. Hava koşulları güzel olduğu sürece, 17 ilçemizin tamamında, Manisa'mızı modern ve konforlu yollarla donatmak için çalışmalarımız sürecek' dedi.

Bölgede daha önce deforme olan yolların yenilenmesi için zemin kazıma ve PMT (Plent Miks Temel) serimi işlemlerini tamamlayan ekipler, yağışlar nedeniyle ara verilen çalışmalara güneşli havayla birlikte yeniden başladı. İki günlük elverişli hava koşullarını değerlendiren Büyükşehir ekipleri, alana yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt sererek sanayi esnafının ve vatandaşların kullanımına sunuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Kula Ayakkabıcılar Sitesi'nde yolların bozulması üzerine gelen talepleri hızla değerlendirmeye aldık. Zemin iyileştirme ve PMT çalışmalarımızı tamamlamıştık ancak yoğun yağışlar serim aşamasına geçmemizi engellemişti. Şu an iki günlük güneşli havayı fırsat bilerek 2 bin tonluk sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Modern ve konforlu ulaşım hedefiyle yürüttüğümüz bu çalışmalar, Manisa il genelinde planlı bir şekilde devam edecek' ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik güvenliğini ve ulaşım kalitesini artırmak adına yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini program dahilinde sürdürüyor.