MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, 200 milyon TL yatırımla Alaşehir ilçe merkezinde yaşanan su kesintilerine son vermek için 17 kilometre çelik içme suyu isale hattında yürütülen çalışmalarını yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı seferberliği kapsamında 17 ilçedeki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

200 milyon TL yatırımla Alaşehir ilçe merkezinde su kesintilerine son verecek altyapı yatırımına başlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 17 kilometrelik çelik hat ve 7 bin 500 tonluk içme suyu deposu inşaatını MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Genel Müdür Yardımcısı Avşar’a Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, Şube Müdürleri ve teknik personel eşlik etti.

Alaşehir ilçesini susuzluktan kurtaracak çalışmaların titizlikle yürütüldüğüne değinen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve sağlıklı suya ulaşmasını sağlamak adına çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Alaşehir ilçemizde de yılların sorunu olarak adlandırılan içme suyu sıkıntısına hayırlısıyla son vereceğiz. 200 milyon TL’lik bir yatırım ile 17 kilometrelik çelik hat ile Alaşehirli hemşerilerimize sağlıklı suyu ulaştıracağız. Yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmaları sık sık yerinde inceleyerek takibini yapıyoruz. Ayrıca çelik hattın yanında 7 bin 500 tonluk içme suyu deposu da inşa edeceğiz. Hayırlısıyla çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak Alaşehir’imizin içme suyunu daha sağlıklı ve kaliteli bir hale getireceğiz” dedi.