Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgenin tarımsal potansiyelini artıracak kritik bir adım daha atılıyor. DSİ Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve teknik heyet, Hamzadere 2. Kısım Sulaması şantiyesinde incelemelerde bulunarak projenin son durumunu masaya yatırdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSİ Bölge Müdürü Faruk Yücegök, projeyi yerinde koordine etmek amacıyla sahayı ziyaret etti. Gerçekleştirilen teknik incelemede: Yetkililerden projenin güncel ilerleme durumu hakkında detaylı brifing alındı. Sahada devam eden imalat çalışmaları titizlikle denetlendi. Mevcut iş programı ve hedeflenen takvim değerlendirildi.

MODERN SULAMA İLE TARIMDA VERİM ARTACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge çiftçisi için önemli bir dönüm noktası yaşanacak. Hamzadere 2. Kısım Sulaması'nın devreye girmesiyle hedeflenen başlıca kazanımlar şunlar:

81 bin 780 dekar tarım arazisi modern ve tasarruflu sulama sistemleriyle buluşacak. Bölgedeki tarımsal sulama altyapısı, günümüz teknolojisine uygun olarak güçlendirilecek.

Üreticilerin su kaynaklarını daha verimli kullanması sağlanarak tarımsal üretime ve bölge ekonomisine katma değer sağlanacak.

Projenin, planlanan takvime uygun olarak hızla tamamlanması ve en kısa sürede çiftçilerin hizmetine sunulması amaçlanıyor.