Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 19. Türkiye Tiyatro Buluşması, ödül töreni ve konser programıyla başladı. Açılış gecesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanata verdiği destek ile tiyatroya sunduğu katkılar nedeniyle 'Sencar Sağdıç Umut Ödülü'ne layık görüldü.

MANİSA (İGFA) - Türkiye'nin farklı kentlerinden tiyatro sanatçılarını, yönetmenleri, oyuncuları ve sanatseverleri Manisa'da buluşturan 19. Türkiye Tiyatro Buluşması'nın açılışı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, Türkiye Tiyatrolar Birliği ve Kültürlerarası Tiyatro Platformu Genel Başkanı Orçun Masatçı, tiyatro camiasının temsilcileri, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış kapsamında düzenlenen ödül töreninde, Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren sanatçılar, tiyatro toplulukları ve kültür sanat alanına katkı sunan isimler ödüllendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi de tiyatro sanatına ve kültürel yaşama sağladığı katkılar dolayısıyla Sencar Sağdıç Umut Ödülüne layık görüldü.

'MANİSA ARTIK TİYATRO İZLEYEN DEĞİL, TİYATRO ÜRETEN BİR KENT'

Açılışta konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, göreve geldikleri günden bu yana tiyatroyu kent yaşamının önemli bir parçası haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Yaklaşık 100 bin seyirciye ulaştıklarını ifade eden Penbeklioğlu, sahneledikleri oyunlarla Manisa'nın hikâyelerini anlattıklarını, ulusal ve uluslararası turneler gerçekleştirdiklerini, ödüller kazandıklarını ve Mesir Tiyatro Festivali'ni uluslararası bir kimliğe kavuşturduklarını söyledi.

Penbeklioğlu, 'Amacımız Manisa'yı tiyatro izleyen bir şehir değil, tiyatro üreten bir şehir haline getirmek. Gerçek başarı, perde sayısıyla değil, şehirde bıraktığınız kültürel izlerle ölçülür. Çocuklar tiyatroya geliyorsa, gençler sahnede olmayı hayal ediyorsa ve salonlarımız doluyorsa bunun en büyük karşılığını alıyoruz. Tiyatro bir şehrin vicdanıdır, hafızasıdır' dedi.

'BU ÖDÜL, SANATA EMEK VEREN HERKESİN'

Sencar Sağdıç Umut Ödülü'nü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu adına Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener aldı.

Sevener, tiyatronun toplumla doğrudan bağ kuran en güçlü sanat dallarından biri olduğunu belirterek, Manisa'da kültür ve sanat anlayışını geliştirmek için yoğun emek verdiklerini söyledi.

Manisa'da tiyatro kültürünün güçlenmesi adına önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Sevener, bugün uluslararası ölçekte tiyatro festivalleri düzenlediklerini, yalnızca oyun sahneleyen değil aynı zamanda oyun üreten ve oyuncu yetiştiren bir yapıya ulaştıklarını dile getirdi. Konuşmasında, Manisa'da tiyatronun yeniden canlanmasına öncülük eden merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i de anan Sevener, ödülü Başkan Besim Dutlulu ve Ferdi Zeyrek adına kabul ettiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış programı, Duo Cuba & Margarita konseriyle devam etti. Tiyatro ve müziğin bir araya geldiği gecede sanatseverler keyifli anlar yaşadı.