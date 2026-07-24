Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'ya yeni bir bilim merkezi kazandırılacağının müjdesini verdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'TÜBİTAK işbirliğiyle Şekerpınar Bilgi Evimizde hayata geçireceğimiz Bilim Merkezi projemiz hakkında yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunduk' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla Çayırova'ya birçok proje kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni bir bilim merkezinin de müjdesini verdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı Şekerpınar Bilgi Evi'nde, TÜBİTAK işbirliği ile yapılacak olan bilim merkezi projesi için, bugün inceleme gerçekleştiren Başkan Çiftçi, 'Çayırova'mıza ikinci Bilim Merkezi'ni de kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz' dedi.

Burada çalışma arkadaşlarıyla birlikte istişare gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha sonrasında ise Şekerpınar Bilgi Evi'nde projenin gerçekleştirileceği alanda incelemelerde bulundu.

BİRÇOK ATÖLYE OLUŞTURULACAK

TÜBİTAK işbirliği ile oluşturulacak bilim merkezi kapsamında, Şekerpınar Bilgi Evi'nde, Astronomi Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi ve Doğa Bilimleri gibi alanlar oluşturulacak.

Bu alanlar anaokulundan üniversite öğrencilerine hitap edecek şekilde dizayn edilecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi;

'İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK'

'Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi'nin ardından, Çayırova'mıza ikinci Bilim Merkezi'ni de kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. TÜBİTAK işbirliğiyle Şekerpınar Bilgi Evimizde hayata geçireceğimiz Bilim Merkezi projemiz hakkında yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunduk. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle buluşacağı, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak bu önemli projeyi en kısa sürede ilçemize kazandıracağız.'