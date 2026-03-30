Manchester Üniversitesi öğrencileri, İstanbul'da Maltepe ilçesinin taktiksel kentleşme çalışmalarını incelemek için Zümrütevler, Altayçeşme ve Yalı mahallelerine saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin taktiksel kentleşme çalışmaları, ilgi görüyor.

'University of Manchester Şehir Tasarımı ve Planlama Bölümü' yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 18 kişilik bir grup, çalışmaları yerinde incelemek için Maltepe'ye geldi. Manchester Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Çağlar Köksal öncülüğünde öğrenciler ve Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü yetkilileri, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Marmara Belediyeler Birliği ve İBB Yaya Şefliği birimlerinden temsilcilerin de hazır bulunduğu toplantıda, belediyenin taktiksel kentleşme alanındaki proje örnekleri tanıtıldı.

Sonrasındaysa 3 taktiksel müdahale örneğinin incelenmesi amacıyla Zümrütevler, Altayçeşme ve Yalı Mahalleri'nde saha ziyaretleri gerçekleştirildi.