İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Yakası'nın en yoğun ulaşım noktalarından biri olan Uzunçayır Kavşağı'nda gerçekleştirdiği yaya üst geçidi ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Uzunçayır Kavşağı Yaya Üstgeçidi ve Çevre Düzenlemesi Açılış töreninde, 'Uzunçayır da ulaşım açısından çok kritik bir konumda yer alıyor. D-100 karayolu üzerinde Kadıköy ve Üsküdar ilçelerimizin kesişim noktasında bulunuyor. Burası yaya ve araç trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölge.

Anadolu Yakası'nın en önemli ulaşım aksları burada buluşuyor. Metro, metrobüs, İETT ulaşım bağlantısı var. Biz İstanbul'a yaptığımız hizmetleri tek tek anlatacağız. Hiçbir aldığımız karardan pişman değiliz. İstanbul için ne yapsak azdır. Bu açıdan her gün çok sayıda hemşerimizin faydalandığı bu alanı da düzenlemek çok büyük önem taşıyordu. Allah'a bin şükür olsun ki yaptık. Uzunçayır Kavşağı üzerinde metro, metrobüs ve İETT ulaşım bağlantısı sağlayan mevcut yaya üst geçidi, engelli ulaşımına uygun hale getirildi' dedi.