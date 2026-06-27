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Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ve diğer öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan da katıldı.

Üsküdar'da bulunan İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomayı eşi Emine Erdoğan ile birlikte verdi.

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