Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni bir parti kuracakları mesajını verdi.

DİYARBAKIR (İGFA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yurt geneli ziyaretlerini sürdürürken, Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

'Biz iktidar yürüyüşünü CHP'de sürdürmek istiyoruz' diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, '26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Ama CHP'ye atanan kayyum, 'İktidar yürüyüşünü bırak, gel benle güreşe tutuş' diyorsa onları orada bırakırım, ben iktidara yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok çünkü.' dedi.